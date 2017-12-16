 مدني حائل يخلص مواطنا محتجزا في جبال أجاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدني حائل يخلص مواطنا محتجزا في جبال أجاء

مدني حائل يخلص مواطنا محتجزا في جبال أجاء
المناطق - حائل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل من إنقاذ مواطن في العقد الرابع من عمره تسلق جبال أجاء غرب منتزه مشار وسقط في منطقة صخرية وعرة أصيب على إثرها بكسور في فخذه. وتم إنزاله بواسطة النقالة وسلم للهلال الأحمر ونقل للمستشفى.

وجددت مديرية الدفاع المدني تنبيهاتها حول خطورة تسلق الجبال في ظل عدم وجود التجهيزات اللازمة ومعدات الوقاية الفردية، وقلة الخبرة عند ممارسة هذه الهواية.

ودعت الجميع إلى الابتعاد عن مثل هذه المواقع، وعدم المجازفة لتفادي حالات الإعياء، أو السقوط المفاجئ , سائلين المولى أن يحفظ الجميع، من كل مكروه.

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