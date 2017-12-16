 اليمن.. تدمير ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اليمن.. تدمير ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة

اليمن.. تدمير ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة
المناطق_وكالات

نشرت قيادة تحالف دعم الشرعية في  اليمن ، الجمعة تسجيلات لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيعٍ وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية في  صعدة، والتي يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين الأجانب.

وصورت تسجيلات ما بعد الاستهداف الانفجارات الثانوية المتتالية التي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

يذكر أن الجيش اليمني كان أعلن الخميس أنه رصد حوالي 250 خبيراً إيرانياً في صعدة والحديدة.

على صعيد آخر، وفي محافظة البيضاء، دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت متجهة لدعم الجيوب المتبقية للميليشيات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وقد أفادت مصادر محلية أن طائرات التحالف استهدفت آليات وعربات عسكرية محملة بمقاتلين للميليشيات قادمة من ذمار عبر البيضاء، ودمرت ثلاث عربات محملة بالسلاح والذخيرة في طريق العقارب غرب مدينة بيحان العليا.

إلى ذلك، أكد شهود يان أن طيران التحالف لم يفارق سماء محافظتي شبوة والبيضاء لرصد أي تحرك لمليشيات الحوثي. يأتي هذا بالتزامن مع مواجهات عنيفة في شمال غرب بيحان العليا وهي آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة.

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