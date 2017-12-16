للمدخنين.. السيجارة تقلل من جاذبيتكم

أكد باحثون بريطانيون أن تأثير التدخين يتعدى الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان إلى التسبب بالعديد من المشاكل الجلدية المزمنة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” خلاصة بحث قام به علماء من جامعة بريستول البريطانية توصلوا فيه إلى أن النيكوتين يؤثر سلباً على مظهر الإنسان.

وقد أجريت الدراسة على مجموعة توائم من الرجال والنساء، قارن العلماء فيها بين حالات 23 زوجا من التوائم المدخنين وغير المدخنين وقيّموا فيها المظهر الخارجي، بعرضهم على 500 شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي.

وعند المقارنة بين صور المجموعتين (المدخنة وغير المدخنة) التي عرضت على المتطوعين، أشار 70% منهم إلى أن صور الرجال والنساء غير المدخنين تبدو أفضل بكثير من صور المدخنين الذين لا يتبعون نمط حياة صحي.

ويقول العلماء إن تفسير هذه النتيجة بسيط جدا، لأن النيكوتين يضيّق الأوعية الدموية ويؤدي إلى إنتاج إنزيم يدمر الكولاجين، البروتين المسؤول عن مرونة وكثافة الجلد.