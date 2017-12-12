أمن الطرق يحبط تهريب «430» حبة زينكس داخل شاحنة في السليل

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة السليل كمية من حبوب زينكس المحظورة بمركبة داخل شاحنة تابعة لإحدى شركات النقليات.

وأكدت مصادر أن دوريات أمن طرق السليل استوقفت شاحنة نقليات، كانت قادمة من الرياض إلى منطقة عسير.

وبتفتيش جميع المركبات المحمَّلة بالشاحنة عُثر على 430 حبة من حبوب زينكس المحظورة داخل مركبة، تم إخفاؤها بطريقة احترافية.

وأضافت المصادر: تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات التي وُجدت داخل إحدى المركبات تمهيدًا لإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات الأمنية المختصة لإكمال باقي الإجراءات النظامية.