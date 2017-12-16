زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر أمس جزيرة جاوة الإندونيسية، ما أدى إلى مصرع شخصين على الأقل وتضرر بعض المباني.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وحذرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة، لكن مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أوضح أنه لم يتم رصد موجات مد.

وذكر المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو في بيان اليوم أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما وأصيب سبعة آخرون، في حين لحقت أضرار مادية بمئة مبنى تقريبًا.