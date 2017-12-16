 وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية طقس بارد على شمال ووسط المملكة للسيدات الحوامل.. احذرن الـ”واي فاي” للمدخنين.. السيجارة تقلل من جاذبيتكم “الفيفا” يهدد بإبعاد إسبانيا عن كأس العالم.. تعرف على السبب قاضية فيدرالية تعطّل قرارا لترمب يناهض منع الحمل ماتيس يدعو إلى “فضح” ممارسات إيران في الشرق الأوسط اليمن.. تدمير ورش تصنيع صواريخ باليستية في صعدة مدني حائل يخلص مواطنا محتجزا في جبال أجاء فيديو.. إليك هذه النصائح الهامة قبل شراء “الدفايات المنزلية” “سابك” تعوض موظفيها من تطبيق الضريبة المضافة

وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار

وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار
المناطق_وكالات

طالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الليلة الماضية كوريا الشمالية بوقف تهديداتها قبل موافقة واشنطن على الحوار مع بيونجيانج بشأن تطويرها أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وقال تيلرسون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية: “ينبغي على كوريا الشمالية أن تعود بنفسها إلى طاولة الحوار”، مبينًا أن الضغوط عليها ستستمر حتى يتحقق نزع السلاح النووي.

من جانب آخر، أوضح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنه رغم استمرار تقييم التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية إلا أنه لا يعتقد أن يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، مضيفًا أن التجربة الصاروخية لا تزال قيد التحليلات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>