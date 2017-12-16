وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار

طالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الليلة الماضية كوريا الشمالية بوقف تهديداتها قبل موافقة واشنطن على الحوار مع بيونجيانج بشأن تطويرها أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وقال تيلرسون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية: “ينبغي على كوريا الشمالية أن تعود بنفسها إلى طاولة الحوار”، مبينًا أن الضغوط عليها ستستمر حتى يتحقق نزع السلاح النووي.

من جانب آخر، أوضح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنه رغم استمرار تقييم التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية إلا أنه لا يعتقد أن يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، مضيفًا أن التجربة الصاروخية لا تزال قيد التحليلات.