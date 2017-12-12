 كشف خيانة “يحيى صالح” وتسلميه القيادات الموالية لعمه وسبب خضوعه للحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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كشف خيانة “يحيى صالح” وتسلميه القيادات الموالية لعمه وسبب خضوعه للحوثيين

كشف خيانة “يحيى صالح” وتسلميه القيادات الموالية لعمه وسبب خضوعه للحوثيين
المناطق_وكالات

قال موقع يمني نقلا عن مصادر مطلعة ان، يحيى محمد عبدالله صالح ، سلم جماعة الحوثي قائمة وكشوفات باسماء ضباط في الأمن المركزي كانوا على استعداد تام او شاركوا في محاربة الجماعة بقيادة عمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خلال الإنتفاضة الشعبية.

وأكد موقع “يمن برس” ان يحيى صالح يسلم جماعة الحوثي كل الأسرار التي يمتلكها راجياً ان تفرج جماعة الحوثي عن نجله كنعان المعتقل لديها عقب مقتل عمه.

وبحسب المصادر فإن الجماعة لا تنوي الإفراج عن كنعان صالح وستواصل إبتزاز يحي صالح به وستحوله إلى دمية وعميل لها.

وكان يحيى صالح قد أدلى بتصريحات بضرورة التقارب مع جماعة الحوثي والحوار معها ورفض اي تقارب مع الشرعية والتحالف ورأي جمهور المؤتمر تصريحات يحيى على انها خيانة وبيع لدم عمه.

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