 مراقبون: العبادي قد يواجه تحدياً من فصائل موالية لإيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مراقبون: العبادي قد يواجه تحدياً من فصائل موالية لإيران أمن الطرق يحبط تهريب «430» حبة زينكس داخل شاحنة في السليل واشنطن: حددنا شخصاً نفذ مذابح وحشية بحق المسلمين في ميانمار! كشف خيانة “يحيى صالح” وتسلميه القيادات الموالية لعمه وسبب خضوعه للحوثيين «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء كشف السبب الحقيقي وراء إذلال بوتين لـ”بشار” تعرف على تفاصيل رسوم 26 خدمة بنكية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة! وزير الخارجية الأمريكي يطالب كوريا الشمالية بوقف التهديدات إذا كانت ترغب بالحوار زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية طقس بارد على شمال ووسط المملكة للسيدات الحوامل.. احذرن الـ”واي فاي” للمدخنين.. السيجارة تقلل من جاذبيتكم

مراقبون: العبادي قد يواجه تحدياً من فصائل موالية لإيران

مراقبون: العبادي قد يواجه تحدياً من فصائل موالية لإيران
المناطق_وكالات

أبدت أطراف سياسية وحزبية في #العراق، مخاوفها من عدم التزام الفصائل كافة بنداء المرجعية الدينية في النجف علي #السيستاني حول تسليم السلاح للحكومة المركزية، ما قد يشكل تحدياً أمام مشروع العبادي الإصلاحي في البلاد، خاصة أنها تضم نحو 140 ألف عنصر مزودين بأسلحة متطورة.

فيما عبرت أطراف أخرى عن خشيتها من إمكانية استغلال حل فصائل الحشد من قبل أطراف خارجية، وفي مقدمتها إيران ما قد يعيد تكرار سيناريو ظهور ميليشيا حزب الله اللبناني خارج سيطرة الدولة.

تلك الشكوك عززها ظهور زعيم #عصائب_أهل_الحق قيس الخزعلي مؤخراً ببزته العسكرية قرب الحدود اللبنانية وتهديده لإسرائيل بشكل واضح برفقة عناصر من حزب الله.

يضاف هذا إلى أن بعض المراقبين أوضحوا أن الأمر قد يشكل تحدياً لسلطات العبادي، وقد يفتح الباب أمام فصائل أخرى لإبراز قوتها بعيدا عن الحكومة، تنفيذاً لأجندات إيران التوسعية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، رحب، مساء الجمعة بطلب المرجعية الدينية في النجف علي السيستاني بتسليم فصائل الحشد الشعبي أسلحتها للحكومة المركزية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن العبادي بدأ بإجراءات جمع الأسلحة من فصائل الحشد بأصنافها الثقيلة والمتوسطة وتشكيل لجان مختصة تتكفل بدمج عناصرها المسلحة ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، لتحقيق السلم المجتمعي والتوجه لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.

وكان السيستاني دعا الجمعة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه، إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة.

وأضاف: “يجب دمج المتطوعين العراقيين الذين شاركوا في الحرب على داعش في هيئات الدولة العراقية.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>