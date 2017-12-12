«الحج والعمرة» تعلن البدء في تنفيذ برنامجها الترحيبي بالمعتمرين القادمين للمملكة

أعلنت وزارة الحج والعمره البدء في تنفيذ برنامجها الترحيبى بالمعتمرين القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تحت شعار “نُحبك ياضيف الرحمن”.

أوضح ذلك سعادة وكيل وزارة الحج والعمرة للزياره بالمدينه المنوره…مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيستمر بشكل يومي بمشيئة الله طوال موسم العمرة وفقا للخطط التي وضعتها الوزارة ضمن برامجها ، وخدماتها التي تقدمها للمعتمرين .

وأشار إلى أن اجمالي عدد المعتمرين القادمين للمملكه حتى يوم امس وصل إلى ١٢٠٨٧٣٥معتمر، بزيادة ٢٥ في المئة عن العام الماضي.

وقال ان هذا البرنامج ينفذ فى مطار المدينه المنوره بشراكة فاعلة مع شركة طيبة المشغلة للمطار وبمشاركة من شركات ومؤسسات العمرة العاملة بإشراف من وزارة الحج والعمرة ضمن ما يتيح البرنامج فرصة المشاركة المجتمعية وضمن الترتيبات المعدة للبرنامج ووفق ضوابطه.

ويأتي تنفيذ البرنامج امتداداً لما سبق تنفيذه فى موسم الحج الماضي، والذي حصل على إشادات واسعه من جانب ضيوف الرحمن، ومنسوبي مكاتب شئون الحجاج، وتناقلته العديد من وسائل الاعلام، والقنوات التلفزيونيه المحلية والأجنبية حيث أبرز الحفاوه التى يجدها ضيوف الرحمن من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وثمن وكيل الوزارة لشئون الزياره..الدعم والمساندة التي تجدها وكالة الوزارة لشئون الزيارة بالمدينة المنورة من معالي وزير الحج والعمره الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بما يسهم في استمرار مثل هذه المبادرات الطيبه التى تخدم ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تقديم أفضل الخدمات بتميز وإتقان.