مدني جازان يخمد حريق بعمارة سكنية ويخلي 13 شخصا من ساكنيها ..

اخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة جازان حريق اندلع باحدى غرف عمارة سكنية وقامت الفرق فور مباشرتها الموقع بإخلاء 13 شخصا من سكان العمارة .. حيث نتج عن الحريق اصابة رجل من الدفاع المدني باجهاد واصابة مقيمين باختناق..

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏سكنية بمدينة جيزان وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة ‏حريق بغرفة داخل شقة بالدور الاول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار حيث تم السيطره على الحريق ‏من قبل الفرقه.

مشيرا الى انه تم اخلاء عدد ( ١٣ ) شخص وبحالة صحية جيدة.

مبينا انه نتج عن الحادث ‏اصابة مقيمين اثنين باختناق بسيط تم اسعافهم بالموقع بالاضافة لاصابة احد افراد الدفاع المدني باجهاد بسيط.

موضحا ان سبب الحريق التماس كهربائي في مقبس المكيف.