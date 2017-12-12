 مدير جامعة الطائف: أمر خادم الحرمين بتحفيز القطاع الخاص يجسد رؤية ٢٠٣٠ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الطائف: أمر خادم الحرمين بتحفيز القطاع الخاص يجسد رؤية ٢٠٣٠

مدير جامعة الطائف: أمر خادم الحرمين بتحفيز القطاع الخاص يجسد رؤية ٢٠٣٠
المناطق_عادل الزهراني

نوه مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأوضح مدير جامعة الطائف أن الأمر الصادر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يؤكد توجه حكومتنا الرشيدة لتفعيل رؤيتها لدعم القطاع الخاص ليؤدي دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الدكتور زمان في هذا الصدد إلى الأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة (٢٠٣٠)، وشملت زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من ٤٠ إلى ٦٥ في المئة، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية.
وأشار مدير جامعة الطائف إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته حكومتنا الرشيدة عبر مجموعة المبادرات التي شملتها خطة التحفيز، تجسد الإيمان بدور القطاع الخاص، والتوجه نحو أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة.
وكما أشار إلى الجهود المبذولة لإزالة كل العوائق التي تحد من قيامه بدور أكبر في التنمية، ومواصلة تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما.

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