 روسيا: تشكيلات مسلحة في سوريا تحت إشراف أمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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روسيا: تشكيلات مسلحة في سوريا تحت إشراف أمريكي

روسيا: تشكيلات مسلحة في سوريا تحت إشراف أمريكي
المناطق_وكالات

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت، عن إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة تسمى “الجيش السوري الجديد” بالقرب من مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة، بإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية.

وقال مركز المصالحة في بيان: “بإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية يتم من بقايا المجموعات المسلحة المتفرقة تشكيل وحدات مسلحة جديدة تسمى (الجيش السوري الجديد) في مركز التدريب بالقرب من مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وصرح مركز المصالحة الروسي في بيان، أن قوات التحالف كانت تستخدم مخيمات للاجئيين لتدريب مسلحين،
وأضاف: “وفقاً لمعلومات السكان المحليين العائدين إلى المناطق المحررة من داعش، استخدم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، مخيم اللاجئين بمحافظة الحسكة لأكثر من نصف عام كقاعدة لتدريب المسلحين الذين يتدفقون إلى هناك من مناطق مختلفة من سوريا”.

يذكر أن مركز “المصالحة الروسي” في حميميم مقره في قاعدة حميميم، التي تتمركز فيها قوات جوية روسية تساعد القوات السورية الحكومية في التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد التي مزقتها الصراعات على مدى أكثر من 6 سنوات.

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