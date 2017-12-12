 قرقاش: مع تصفية قيادات المؤتمر تتضح ملامح النهب الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: مع تصفية قيادات المؤتمر تتضح ملامح النهب الحوثي

قرقاش: مع تصفية قيادات المؤتمر تتضح ملامح النهب الحوثي
المناطق_الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن تمسك ميليشيات الحوثي بالسيطرة على سلطات ومقدرات الدولة اليمنية في صنعاء يهدف إلى الامساك بالأموال، ورأى أنه نع التصفيات الجارية لقيادات وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي ستتضح أكثر ملامح النهب الحوثي لمقدرات الدولة اليمنية.

وقال في سلسلة تغريدات السبت إن:” الحوثي في تمسكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة، الذي يقدر بين ٣،٥ الي ٥ مليار دولار سنوياً، أموال تنفق على محازبيه فقط وعلى دعم مليشياته الإرهابية. المال جزء أساسي في المشهد.”

وأضاف في تغريدة أخرى:” تشير الدراسات إلى أنه و برغم الحرب إلا أن استيراد السيارات في مناطق سيطرة الحوثي وبناء المساكن لمحازبيه تشهد طفرة كبيرة، التمويل بطبيعة الحال من خزينة الدولة المنهوبة.”

إلى ذلك، رأى أنه :” مع التصفيات الجارية للمؤتمر وعناصره في مناطق سيطرة الحوثي ستغدو ملامح النهب الواسع لمقدرات الدولة واضحة”، معتبراً أن غطاء الشراكة السابق انكشف وستتضح التكلفة المالية لإنقلاب المليشيا الإرهابية.

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