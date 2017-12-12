نوع النوم سر فقدان الوزن

أشار مسح جديد إلى أن الحصول على ليلة نوم جيدة يساعد على فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية.

وشارك في الدراسة 1000 متطوع من بريطانيا، ينام غالبيتهم، ممن يتبعون حمية غذائية، بين 7.5 و8 ساعات، في الليل.

وكشف 75% ممن يتبعون حمية غذائية، ولديهم أنماط نوم عادية، أنهم يجدون سهولة في خسارة الوزن خاصة في محيط الخصر.

وأشار 80% من الذين يحصلون على نوم جيد والذين يتبعون نظاما غذائيا روتينيا بتناول ثلاث وجبات يوميا في الأوقات العادية، إلى أن النوم الجيد يساعدهم في فقدان الوزن.

وقال لي سميث، مدير مؤسسة “Forza Supplements” إن البحث الجديد “يدل على أن مفتاح اتباع نظام غذائي ناجح هو الانضباط والروتين، أي أنك تحتاج إلى تبني عادات جيدة والاستمرار في ممارستها”، وأضاف أنه “إذا كنت نائما بشكل غير منتظم وتستيقظ ليلا فإن هناك احتمالات بأنك ستتجه نحو الثلاجة بينما أولئك الذين يحظون بحمية ناجحة يستمتعون بالنوم”.

الساعة البيولوجية تؤثر على زيادة الدهون في الجسمالساعة البيولوجية تؤثر على كمية الدهون في الجسم

ورصد المسح أنماط النوم لدى الذين يتبعون حمية غذائية لقياس العوامل المشتركة التي تساهم في زيادة الوزن لدى بعضهم، وقد وجدت النتائج أن النوم الضعيف (الذين ينامون لمدة تقل عن سبع ساعات في الليل)، هم الذين لديهم فوضى في الأكل، حيث كانوا أكثر عرضة لكسر النظام الغذائي المتبع ومن المرجح أيضا أن يتجاوزوا الحد المسموح به أسبوعيا في استهلاك الكحول.

وقد أقر 64% من المشاركين في الدراسة ممن لا يحصلون على نوم جيد، بتناولهم وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وأكثر من النصف بنسبة 58% يواجهون صعوبات في الالتزام بحمية غذائية. وقال 54% إنهم يشربون الكحول بانتظام أكثر مما ينبغي، وعلى النقيض من ذلك، لم يكن هناك سوى 17% من النائمين بشكل جيد ممن يتناولون وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، ووجدت الدراسة أن 72% منهم يستطيعون الالتزام بالحمية الغذائية، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى من استهلاك الكحول أسبوعيا، سوى 13% فقط منهم.

ووجدت الدراسة أن الوقت الأمثل للذهاب إلى الفراش هو الساعة العاشرة ليلا، وهو ما يسمح بالحصول على نوم جيد.