 واشنطن تختزل أزمة الروهينجا بشخص واحد.. وتدرس مسألة معاقبته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن تختزل أزمة الروهينجا بشخص واحد.. وتدرس مسألة معاقبته !

واشنطن تختزل أزمة الروهينجا بشخص واحد.. وتدرس مسألة معاقبته !
المناطق - وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها حددت شخصا قد يكون مسؤولا عن الوحشية بحق مسلمي الروهينغا، وأنها تدرس فرض عقوبات ضده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة حددت شخصا قد تفرض عليه عقوبات بشأن الحملة الوحشية على المسلمين الروهينغا في ميانمار وإنها تدرس كذلك فرض عقوبات ضد شخصيات أخرى.

وأضاف تيلرسون للصحفيين في الأمم المتحدة”: سنواصل دارسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس، والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة من الناس خارج ميانمار.

وكان تيلرسون أعلن الشهر الماضي، أن العنف ضد الروهينغا “تطهير عرقي”، وقال إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا من ديارهم إلى جنوب بنغلاديش منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء محدودا فحسب في هذه المرحلة. وقالوا إنهم يعدون عقوبات موجهة ضد جيش ميانمار ويمكنهم وضع الإجراءات العقابية قيد التنفيذ مع نهاية العام.

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