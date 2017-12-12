“الحريري” يزف بشرى سارة للبنانيين في تغريدة من 7 كلمات

زفّ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بشرى سارة للبنانيين قد تقلب حياتهم رأسا على عقب.

ونشر الحريري، مقطع فيديو على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يبارك للبنانيين انضمامهم لنادي الدول النفطية والمنتجة للبترول، لتصبح بذلك لبنان دولة نفطية.

وانضم لبنان للنادي، بموافقة مجلس الوزراء على التنقيب الاستكشافي عن الغاز والنفط في اثنين من بلوكات الثروة النفطية العشرة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له على الشاطئ الممتد من جنوبه إلى شماله.

وبذلك أجاز القرار لوزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أن يوقع على عقدين مع كونسورتيوم من 3 شركات عالمية هي “توتال” الفرنسية، “إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية، لمباشرة عمليات الاستخراج بداية عام 2019.