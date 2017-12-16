 وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الرئيس الفلسطيني بالقتل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الرئيس الفلسطيني بالقتل

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الرئيس الفلسطيني بالقتل
المناطق - وكالات

ندد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب في ظل أزمة القدس، وقال إن عباس لا يزال على قيد الحياة بفضل هذا التنسيق.

ونقلت صحيفة “”تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية عن ليبرمان قوله أمس الجمعة، أثناء فعالية أجريت في القدس: “عباس معني بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين ليس بأقل منا وربما أكثر، وهو لا يزال على قيد الحياة بفضل هذا التنسيق”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي أن عددا من كبار المسؤولين في حركة “فتح” اغتيلوا من قبل حركة “حماس” أثناء سيطرة الأخيرة على قطاع غزة في عام 2007، مضيفا أن التنسيق الأمني مع إسرائيل هو الذي أنقذ عباس من ذلك المصير.

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