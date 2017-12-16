 وظائف شاغرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في وكالة الوزارة للثروة المعدنية عن توفر عدد (5) وظائف شاغرة للسعوديين (رجال)، بالمرتبة (33) على لائحة المستخدمين؛ وذلك للعمل في كل من الرياض وجدة، وترغب الوكالة شغلها عن طريق المفاضلة حسب لائحة المستخدمين بوزارة الخدمة المدنية.

وبيَّنت الوكالة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الشهادة الابتدائية، ووفق المسميات التالية:

– سائق (عدد 3 وظائف).

– مراسل مكتبي.

– عامل ميكانيكي.

وأوضحت الوكالة، أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونيًّا فقط، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 29/ 3/ 1439هـ، ويستمر لمدة أسبوع.

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