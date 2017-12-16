القلعه والعروبة يشاركان نادي الحي بالجزيرة نبذ التعصب الرياضي

بادر نادي الحي بثانوية الجزيره بالجوف يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1439 هـ نبذ التعصب الرياضي و تعزيز الروح الرياضيه من خلال برنامج (خل روحك رياضية) و تم دعوة رئيسي ناديي القلعة و العروبة الأستاذ أحمد السهو رئيس نادي القلعه مرتدياً شعار نادي العروبة والأستاذ مونس الضوي مرتدياً شعار نادي القلعه معبرين من خلال ارتداء شعار الفريق المنافس عن البعد عن التعصب الرياضي الذي يعتبر حجر عثره في مسيرة الرياضه وقد أعد النادي مشهد تمثيلي هادف يحكي عن نبذ التعصب الرياضي وماله من سلبيات والنجاحات الباهره التي تتحقق عندما يتم نبذه.

وأشاد الجميع من جمهور ومسؤولين بمبادرة نادي الحي شاكرين ومقدرين الدور والجهود الذي يقدمه النادي محاولاً إيجاد مبادرات مجتمعية للقضاء على اي تعصب رياضي لانه سبب رئيسي في تأخر أي مشروع رياضي وإبراز الصورة المشرقة للمجتمع السعودي عامة والجوفي خاصه من خلال مواكبة المكانة المميزة التي وصلت إليها الرياضة السعودية، و قام الحضور يتقدمهم رئيسى ناديي القلعه والعروبة بجولة على مرافق النادي وأبدوا إعجابهم بماشاهدوه من تكامل للخدمات وحسن استغلالها من العاملين بالنادي . وفي النهاية قدم الأستاذ سلطان المقاود مدير نادي الحي الدروع والهدايا التذكاريه لرئيسي الناديين كما قدم الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المبادره.

‏كما قدمت ادارة النادي شكر خاص للاستاذ احمد السهو رئيس نادي القلعة مالك نادي رد ستار الرياضي على مشاركته في تكريم عدد من أعضاء النادي بتقديم اشتراك لمدة شهر في النادي .