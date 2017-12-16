وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل

في إطار جولاته المستمرة على مناطق ومحافظات المملكة، يقوم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بزيارة لمنطقة حائل، غداً الأحد، حيث تشهد الزيارة ترسية عدداً من المشروعات البلدية بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 186 مليون ريال لخدمة أهالي المنطقة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

أوضح ذلك أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو رأس منوها بالدعم الكبير الذي تشهده مشاريع الأمانة من اهتمام بالغ من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأشار أمين منطقة حائل أن المشاريع التي سيتم اعتماد ترسيه عقودها تتضمن مشروع إنشاء مدينة النخيل على مساحة 658000م2 والتي تتكون من محلات لبيع الخضار والفاكهة والتمور إلى جانب محلات للحرفيين والأسر المنتجة ومول تجاري وفندق سياحي، للبدء في إطلاق الاستثمار بها بتكلفة إجمالية 99,283,993 ريال، إلى جانب اعتماد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء جسر السويفلة بتكلفة إجمالية 53,841835 ريال، واعتماد ترسيه مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بحي السمراء بتكلفة إجمالية 33,774,470 ريال.

وسيلتقي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لوضع حلول لمعالجة مياه الصرف الصحي في وادي الأديرع الذي يمر بمدينة حائل بطول 20 كيلو متر، وسيتناول اللقاء الحديث عن مبادرات التحول الوطني وبرنامج التحول البلدي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة.

ويعتمد معالي المهندس آل الشيخ المخطط التنظيمي لمدينة الأنعام والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 4 مليون متر مربع وتتكون من مسلخ وعيادة بيطرية وسوق للأعلاف وساحة حراج عامة للأنعام بمختلف انواعها ومحلات لبيع الطيور ومصنع لدباغة الجلود.

ويختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية زيارته لمنطقة حائل بزيارة ميدانية بصحبة أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة للاطلاع على بعض الإحتياجات التنموية للمنطقة والسعي الى توفيرها من خلال المشاريع المستقبلية.

