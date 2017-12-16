 وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ قيادة مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني مسابقة ثقافية وجدارية تجذب زوار معرض الكتاب لجناح “مكة الثقافي” أكدوا أهميتها لجعله جاذباً ومنافساً داخلياً واقليمياً وعالمياً .. أكاديميون بجامعة الطائف: خطة التحفيز ستعزز دور القطاع الخاص وفرص العمل “الغذاء والدواء” تدشن بطاقة التسوّق الصحي حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل وزير العدل يطلق “التفتيش الإلكتروني” و”خارطة النظر القضائي” و”الإسناد بالتخطيط” مقتل ضابط بفيلق القدس و7 من ميليشيات إيران في سوريا القلعه والعروبة يشاركان نادي الحي بالجزيرة نبذ التعصب الرياضي أجهزة وفحوصات دقيقة لمنع الزيوت المغشوشة في مهرجان الزيتون بالجوف “الإسكان” تعلن تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لعام 2017

وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل

وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل
المناطق - حائل

في إطار جولاته المستمرة على مناطق ومحافظات المملكة، يقوم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بزيارة لمنطقة حائل، غداً الأحد، حيث تشهد الزيارة  ترسية عدداً من المشروعات البلدية بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 186 مليون ريال لخدمة أهالي المنطقة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

أوضح ذلك أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو رأس منوها بالدعم الكبير الذي تشهده مشاريع الأمانة من اهتمام بالغ من سمو أمير المنطقة ومعالي  وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأشار أمين منطقة حائل أن المشاريع التي سيتم اعتماد ترسيه عقودها تتضمن مشروع إنشاء مدينة النخيل على مساحة 658000م2 والتي تتكون من محلات لبيع الخضار والفاكهة والتمور إلى جانب محلات للحرفيين والأسر المنتجة ومول تجاري وفندق سياحي، للبدء في إطلاق الاستثمار بها بتكلفة إجمالية 99,283,993 ريال، إلى جانب اعتماد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء جسر السويفلة بتكلفة إجمالية 53,841835 ريال، واعتماد ترسيه مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بحي السمراء بتكلفة إجمالية 33,774,470 ريال.

وسيلتقي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لوضع حلول لمعالجة مياه الصرف الصحي في وادي الأديرع الذي يمر بمدينة حائل بطول 20 كيلو متر، وسيتناول اللقاء الحديث عن مبادرات التحول الوطني وبرنامج التحول البلدي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة.

ويعتمد معالي المهندس آل الشيخ المخطط التنظيمي لمدينة الأنعام والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 4 مليون متر مربع وتتكون من مسلخ وعيادة بيطرية وسوق للأعلاف وساحة حراج عامة للأنعام بمختلف انواعها ومحلات لبيع الطيور ومصنع لدباغة الجلود.

ويختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية زيارته لمنطقة حائل بزيارة ميدانية بصحبة أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة للاطلاع على بعض الإحتياجات التنموية للمنطقة والسعي الى توفيرها من خلال المشاريع المستقبلية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>