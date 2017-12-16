 حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ قيادة مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني مسابقة ثقافية وجدارية تجذب زوار معرض الكتاب لجناح “مكة الثقافي” أكدوا أهميتها لجعله جاذباً ومنافساً داخلياً واقليمياً وعالمياً .. أكاديميون بجامعة الطائف: خطة التحفيز ستعزز دور القطاع الخاص وفرص العمل “الغذاء والدواء” تدشن بطاقة التسوّق الصحي حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل وزير العدل يطلق “التفتيش الإلكتروني” و”خارطة النظر القضائي” و”الإسناد بالتخطيط” مقتل ضابط بفيلق القدس و7 من ميليشيات إيران في سوريا القلعه والعروبة يشاركان نادي الحي بالجزيرة نبذ التعصب الرياضي أجهزة وفحوصات دقيقة لمنع الزيوت المغشوشة في مهرجان الزيتون بالجوف “الإسكان” تعلن تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لعام 2017

حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر

حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر
واس - الرياض

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرًا موقتًا على استيراد الأبقار من مملكة إسبانيا بسبب مرض جنون البقر.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الوزارة قامت بذلك بعد ورد نشرة تحذيرية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور إصابات بمرض جنون البقر بمملكة إسبانيا.
بدوره بين مدير عام المحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>