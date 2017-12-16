مسابقة ثقافية وجدارية تجذب زوار معرض الكتاب لجناح “مكة الثقافي”

جذب جناح ملتقى مكة الثقافي المشروع الثقافي لإمارة منطقة مكة المكرمة زوار معرض جدة الدولي الثالث للكتاب 2017 عبر إقامته لمسابقة ثقافية لهم، إضافة لجدارية “حائط” يعبر فيها الزوار عن رأيهم في الملتقى أو ملاحظاتهم.ويشارك ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، بالنسخة الثالثة لمعرض جدة الدولي للكتاب بمعرض تعريفي بالملتقى يسلط الضوء على رؤية الملتقى ورسالته والعمل على تحقيق أهدافه وتعزيز إستراتيجيته في بناء الإنسان وتنمية المكان.كما شهدت مشاركة الملتقى في معرض الكتاب، تنظيم المناظرة الحوارية الشبابية التي ضمت مجموعة من مميزة من شباب و شابات المنطقة والتي دارت حول مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ودورهم الإيجابي في تعزيز مفهوم القدوة”.وحضرها عدد كبير من زوار المعرض

كما حازت جدارية الجناح التي خصصها الملتقى لزواره لإبداء أرائهم و مقترحاتهم عبر قصاصات تعلق عليها، على نصيب كبير من الاهتمام، إضافة الى حرص الزوار على أخذ الصور التذكارية لشعار الملتقى “كيف نكون قدوة”.

وشهدت الأيام الاولى من معرض الكتاب زيارة العديد من الكتاب و مثقفي المنطقة والاعلاميين لجناح الملتقى، اضافة لرسامي الكاريكاتيري حيث زار الجناح الرسام الكاريكاتيري عبدالله جابر و الذي تحدث عن كيفية القدوة في مجال الرسم الكاريكاتيري، و الفرق بين الرسم الكاريكاتيري و التشكيلي، وختم زيارته بكتابة “مثلما كانت مكة منبع للقدرة الأعظم ستكون و ستبقى بإذن الله قدوة لكل مناطق و مدن دولتنا “القدوة”” على جدارية الملتقى.

وشهد الجناح مشاركة كبيرة من زوار المعرض في المسابقة الثقافية التي ركزت على مفهوم القدوة وطرح العديد من الشخصيات القدوة في التاريخ الاسلامي بدء بالرسول صل الله عليه و سلم حتى يومنا الحاضر.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي من مشاركته في معرض جدة الدولي الثالث للكتاب إلى نشر ثقافة الملتقى و تفعيل شعاره “كيف نكون قدوة”، إضافة إلى التعريف بفعاليات وبرامج ومبادرات وجوائز الملتقى للعام الجاري.

ويستمر الملتقى في استضافة العديد من الكتاب و المثقفين في جناحه في المعرض طوال مدة المعرض الذي ينتهي يوم السبت القادم، إضافة الى استمرار كافة الفعاليات مثل المسابقة الثقافية والجدارية.