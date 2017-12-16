أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ قيادة مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قيادة مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقيات خطية موجهة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ” يسرني أن أعرب عن خالص التهنئة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقه، سائلا الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة ، ولبلدكم وشعبكم الشقيق استمرار التقدم والازدهار”.