 تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ قيادة مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني مسابقة ثقافية وجدارية تجذب زوار معرض الكتاب لجناح “مكة الثقافي” أكدوا أهميتها لجعله جاذباً ومنافساً داخلياً واقليمياً وعالمياً .. أكاديميون بجامعة الطائف: خطة التحفيز ستعزز دور القطاع الخاص وفرص العمل “الغذاء والدواء” تدشن بطاقة التسوّق الصحي حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب مرض جنون البقر وزير البلديات يعتمد ترسيه مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء مدينتي النخيل والأنعام بحائل وزير العدل يطلق “التفتيش الإلكتروني” و”خارطة النظر القضائي” و”الإسناد بالتخطيط” مقتل ضابط بفيلق القدس و7 من ميليشيات إيران في سوريا القلعه والعروبة يشاركان نادي الحي بالجزيرة نبذ التعصب الرياضي أجهزة وفحوصات دقيقة لمنع الزيوت المغشوشة في مهرجان الزيتون بالجوف “الإسكان” تعلن تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لعام 2017

تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك

تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك
المناطق - متابعات

كشفت تقارير اقتصادية، أن دعمًا تقدمه حكومة حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل، جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها المواطنون الأتراك، سواء لأغراض السياحة أو للتجارة.

وحسب معلومات نشرتها الشركة مؤخرًا، أدّى إقبال المواطنين الأتراك على زيارة إسرائيل، إلى زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين البلدين إلى 46 رحلة، منذ أغسطس الماضي، وتحديدًا بعدما بدأت الشركة في تسيير رحلات مخفضة من إسطنبول إلى تل أبيب والقدس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بلال إكسي، إن الرحلات من مطار “صبيحة كوكجن” الدولي في إسطنبول إلى الجانب الدولي من القدس المحتلة، لا تتكلف بعد التخفيض أكثر من 159 دولارًا فقط. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن دشن مواطنون أتراك حملة على موقع “تويتر”، للمطالبة بتخفيض الرحلات إلى القدس، بحسب صحيفة حريت التركية.

من جهتها، أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الخطوط الجوية التركية أصبحت أكبر شركة طيران أجنبية نشطة في إسرائيل. موضحة أن عدد الرحلات الأسبوعية ارتفع -بعد إضافة 7 رحلات بين إسطنبول وتل أبيب- إلى 46 رحلة.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إن شهر إبريل الماضي شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد رحلات العبور “الترانزيت” إلى المطارات التركية، عبر مطار بن جوريون في تل أبيب.

في الوقت ذاته، كشفت بيانات نشرتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلية مؤخرًا، أن “تركيا احتلت المرتبة الأولى في عدد الرحلات الإسرائيلية المتجهة إلى الخارج خلال هذا الشهر، تليها قبرص ثم اليونان وألمانيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الطلب على الرحلات إلى تركيا يرجع إلى قصر مدة الرحلة إلى هناك، ومدة الانتظار القصيرة نسبيًّا في المطارات، إلى جانب الأسعار المخفضة والخدمة الجيدة.

نقلا عن صحيفة عاجل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>