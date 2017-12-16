تقارير اقتصادية تكشف دعم أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها الأتراك

كشفت تقارير اقتصادية، أن دعمًا تقدمه حكومة حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان للرحلات بين إسطنبول وإسرائيل، جعلت من مدينتي تل أبيب والقدس بين أكثر الوجهات التي يقصدها المواطنون الأتراك، سواء لأغراض السياحة أو للتجارة.

وحسب معلومات نشرتها الشركة مؤخرًا، أدّى إقبال المواطنين الأتراك على زيارة إسرائيل، إلى زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين البلدين إلى 46 رحلة، منذ أغسطس الماضي، وتحديدًا بعدما بدأت الشركة في تسيير رحلات مخفضة من إسطنبول إلى تل أبيب والقدس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بلال إكسي، إن الرحلات من مطار “صبيحة كوكجن” الدولي في إسطنبول إلى الجانب الدولي من القدس المحتلة، لا تتكلف بعد التخفيض أكثر من 159 دولارًا فقط. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن دشن مواطنون أتراك حملة على موقع “تويتر”، للمطالبة بتخفيض الرحلات إلى القدس، بحسب صحيفة حريت التركية.

من جهتها، أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الخطوط الجوية التركية أصبحت أكبر شركة طيران أجنبية نشطة في إسرائيل. موضحة أن عدد الرحلات الأسبوعية ارتفع -بعد إضافة 7 رحلات بين إسطنبول وتل أبيب- إلى 46 رحلة.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إن شهر إبريل الماضي شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد رحلات العبور “الترانزيت” إلى المطارات التركية، عبر مطار بن جوريون في تل أبيب.

في الوقت ذاته، كشفت بيانات نشرتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلية مؤخرًا، أن “تركيا احتلت المرتبة الأولى في عدد الرحلات الإسرائيلية المتجهة إلى الخارج خلال هذا الشهر، تليها قبرص ثم اليونان وألمانيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الطلب على الرحلات إلى تركيا يرجع إلى قصر مدة الرحلة إلى هناك، ومدة الانتظار القصيرة نسبيًّا في المطارات، إلى جانب الأسعار المخفضة والخدمة الجيدة.

نقلا عن صحيفة عاجل