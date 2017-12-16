 بتكلفة إجمالية تجاوزت 54 مليون ريال .. أمانة نجران تنجز 40% من مشروع نفق طريق الملك سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بتكلفة إجمالية تجاوزت 54 مليون ريال .. أمانة نجران تنجز 40% من مشروع نفق طريق الملك سعود

بتكلفة إجمالية تجاوزت 54 مليون ريال .. أمانة نجران تنجز 40% من مشروع نفق طريق الملك سعود
المناطق - نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 40 % من أعمال مشروع نفق تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الأمير متعب بتكلفة إجمالية بلغت 54.175.614ريالاً.
وقال أمين منطقة نجران م فارس الشفق ان مشروع نفق تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الأمير متعب سيسهم بمشيئة الله في تسهيل الحركة المرورية للمدخل الشمالي لمدينة نجران حيث تم اختيار موقعه بناء على دراسات موسعة أثبتت الحاجة لتنفيذ هذا المشروع؛ الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م علي آل حرفش انه تم الانتهاء من ترحيل الخدمات الأرضية من مكان العمل إلى الأماكن الجديدة حسب المخططات المعتمدة؛ بالإضافة إلى تنفيذ طريق الخدمة الذي يتكون من اتجاهين الأول يبدأ من الجنوب للشمال بعرض 8 م والثاني يبدأ من الشمال إلى الجنوب بعرض 10 م ؛ كما تم الانتهاء من صب كامل الكمرات ؛ والعمل جاري بالجدران المساندة قبل وبعد الجسر ؛ بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال العزل والردم للأجزاء التي تم تنفيذها وجاري العمل على رفع سند الجوانب من هذه الأجزاء.
وقال آل حرفش ان الأمانة تسعى لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال؛ من خلال تطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

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