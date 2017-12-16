 أرامكو توقع اتفاقية مع شلمبرجير لتوفير أجهزة وخدمات الحفر في حقول النفط والغاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أرامكو توقع اتفاقية مع شلمبرجير لتوفير أجهزة وخدمات الحفر في حقول النفط والغاز

أرامكو توقع اتفاقية مع شلمبرجير لتوفير أجهزة وخدمات الحفر في حقول النفط والغاز
المناطق - الظهران

أرست أرامكو السعودية عقدين لأجهزة وخدمات الحفر لآبار النفط والغاز على شركة شلمبرجير. وبموجب هذين العقدين، سيوفر قطاع خدمات الحفر المتكاملة في شلمبرجير أجهزة وخدمات الحفر لآبار غاز قد يصل عددها إلى 146 بئر، ولآبار نفط قد يصل عددها إلى 128 بئر على مدى ثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني: “أرامكو السعودية وشلمبرجير شريكان أساسيان، وسيعزز هذين العقدين جلب تقنيات حديثة ومبتكرة لآبار النفط والغاز واستخدامها في أعمالهما على نطاق واسع. ويتمتع الطرفان بتاريخ حافل وشراكة عريقة تمتد إلى زهاء 75 عامًا في المملكة، وها نحن قد مهدنا الطريق الآن أمام تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل”.

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة شلمبرجير، بال كيبسجارد: “إنه لمن دواعي الفخر أن تحظى شلمبرجير بثقة أرامكو السعودية لتقديم خدمات حقول النفط والغاز في المملكة عبر الاستعانة بقطاع خدمات الحفر المتكاملة بالشركة. ونتطلع للتعاون الوثيق مع أرامكو السعودية من أجل تسليم آبار النفط والغاز المتفق عليها بشكل ناجح”.

وبموجب العقدين سيتم توفير خدمات متكاملة للآبار لرفع مستويات الكفاءة وتخفيض التكاليف مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وقد ركزت أرامكو السعودية وشلمبرجير في الاتفاقيات على تعزيز سير العمليات واستخدام أحدث التقنيات لضمان السلامة والكفاءة في العامليات في كافة الأوقات.

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