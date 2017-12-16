 قائمة السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قائمة السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها

قائمة السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها
المناطق - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائمة السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها، بعدما كان قد نشرها حساب الضريبة المضافة، اليوم السبت.

وبيّن الحساب على “تويتر”، أن المستهلك يدفع تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

وأفاد الحساب أن الخدمات الخارجة عن تحصيل القيمة المضافة هي النقل الدولي، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، وخدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل.

وتابع: من بين الخدمات كذلك وسائل النقل الدولي المؤهلة ذات مواصفات خاصة، ومن بين السلع التي لن يطبق عليها الضريبة قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة.

وأشار الحساب إلى أنه لن تطبق على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من السلع والخدمات.

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