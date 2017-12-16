 التخصصات الصحية تناقش مستقبل مهنة القبالة في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التخصصات الصحية تناقش مستقبل مهنة القبالة في المملكة

التخصصات الصحية تناقش مستقبل مهنة القبالة في المملكة
واس - الرياض

نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم برنامج اليوم المفتوح للقبالة، الذي يناقش مستقبل مهنة القبالة في المملكة، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة وعدد من المهتمين والزوار في مقر الهيئة الرئيسي في الرياض.
وذكر الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده أن الهيئة تناقش مستقبل تخصص مهم تحتاجه المرأة في المجتمع للتأكيد على عملية ولادة آمنة وسليمة، وبحث احتياجات تخصص القبالة من خلال إيجاد برامج جديدة وتوفير كادر وسلم تصنيفي جديد .
وأضاف أن الهيئة تتوجه إلى دعم المهن التي لم تحظى بالدعم سابقاً، وذلك من خلال زيادة عدد القابلات في المملكة، والعمل على تأهيل العاملين في هذه المهنة والحفاظ على مستوى الجودة في تقديم الخدمة .
وأوضحت رئيسة لجنة القبالة في الهيئة الدكتورة رؤى الطويلي أن اليوم المفتوح للقبالة ، الذي تنظمه الهيئة يعد انطلاقة لهذه المهنة في المملكة، مشيرة الى أن اليوم المفتوح هدفه التعريف بمهنة القبالة ومناقشة العديد من الجوانب التي تخص المهنة من حيث الاختبار والترخيص والتوظيف، وإيجاد برامج لتغطية النقص الشديد في هذه المهنة.
يذكر أن القبالة هي مهنة تقدم الرعاية والمساعدة للنساء خلال فترة الحمل والولادة، بالإضافة الى رعاية المواليد حديثي الولادة وحتى سن ثمانية أسابيع، وتسهم المهنة بدورها في خفض حالات الوفاة للأمهات والأطفال حديثي الولادة .

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