 “المحلات التجارية” ممنوعة من عمل أو تجديد وثيقة تأمين الا في حال التزامها بهذا القرار الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“المحلات التجارية” ممنوعة من عمل أو تجديد وثيقة تأمين الا في حال التزامها بهذا القرار الجديد

“المحلات التجارية” ممنوعة من عمل أو تجديد وثيقة تأمين الا في حال التزامها بهذا القرار الجديد
المناطق - متابعات

شددت مؤسسة النقد على شركات التأمين عدم إصدار أو تجديد وثيقة تأمين على المحلات التجارية، شركات التأمين بعدم إصدار أو تجديد وثيقة تأمين على المحلات التجارية، إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، حيث سيتم اتخاذ ل الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بهذا القرار.

وقالت مؤسسة النقد: إن ذلك يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصًا على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، وتسهيل تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.

ووفقًا لمراقبون فإن بعض المحلات التجارية المؤمن عليها اكتشف في وقت سابق أن بعض الأعمال الإجرامية من حريق وسرقات كانت بأسباب متعمدة بهدف الحصول على المبالغ المالية المناسبة من شركات التأمين، مما استدعى بالفعل الإلزام بالكاميرات للحفاظ على الأمن والسلامة واكتشاف أي عمليات تلاعب.

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