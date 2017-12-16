 مصادر طبية يمنية تؤكد مقتل 70 عنصرًا من مليشيا الانقلاب خلال يومين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مصادر طبية يمنية تؤكد مقتل 70 عنصرًا من مليشيا الانقلاب خلال يومين

مصادر طبية يمنية تؤكد مقتل 70 عنصرًا من مليشيا الانقلاب خلال يومين
واس - عدن

أكدت مصادر طبية يمنية أن 70 قتيلًا من مليشا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران سقطوا في مواجهات وغارات جوية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين .
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن المصادر قولها إن جثامين 70 قتيلًا وصلت إلى مستشفيات حجة شمال غربي البلاد، نتيجة معارك شرسة مع القوات الحكومية بجبهة الساحل (الخوخة – حيس – التحيتا) .

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