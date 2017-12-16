مصادر طبية يمنية تؤكد مقتل 70 عنصرًا من مليشيا الانقلاب خلال يومين

أكدت مصادر طبية يمنية أن 70 قتيلًا من مليشا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران سقطوا في مواجهات وغارات جوية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين .

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن المصادر قولها إن جثامين 70 قتيلًا وصلت إلى مستشفيات حجة شمال غربي البلاد، نتيجة معارك شرسة مع القوات الحكومية بجبهة الساحل (الخوخة – حيس – التحيتا) .