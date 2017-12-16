 تعرف على المهن الجديدة التي توفرها “دور السينما” في السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعرف على المهن الجديدة التي توفرها “دور السينما” في السعودية

تعرف على المهن الجديدة التي توفرها “دور السينما” في السعودية
المناطق - متابعات

استبشر خبراء المال والاقتصاد، بقرار السماح لدور السينما بالعمل في السعودية ، خيراً، متوقعين توفر العديد من الوظائف.

ورأى الخبراء أن هذا القرار يطلق الاستثمار بصناعة إنتاج وإخراج الأفلام وتعزيزها محليا، ويؤدي إلى ظهور مهن عديدة جديدة، مثل التمثيل والتصوير والمونتاج والإخراج وكتابة السيناريو.

ورأى المستشار المالي والخبير الاقتصادي، أحمد بن عبدالرحمن الجبير، أن افتتاح دور السينما سيوفر لسوق العمل، حزمة كبيرة من الفرص الوظيفية، قائلًا:

هذه الحزمة تضم وظائف، منها خدمة العملاء والمبيعات والاستقبال والتنظيم والمراقبة والدعم الفني والتصوير والإخراج والإنتاج وكذلك الترجمة والتوعية والمتابعة.

وأوضح “الجبير”: إن السماح بعمل دور السينما سوف يسهم في الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي السعودي، والنمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020، والرؤية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.

وتابع: “دور السينما” ستفتح المجال لتوفير وظائف في قطاعات أخرى حديثة لشباب وشابات الوطن، مع إنشاء معاهد للتدريب على أعمال قطاع السينما لاكتساب المهارات اللازمة للعمل بها، وفقًا لـ “العربية”.

وأكد “الجبير” أن قطاع السينما سيؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، ويوفر على المواطن وعائلته الكثير، مثل عناء السفر للدول المجاورة لمشاهدة عروض السينما، كما سيساهم في دعم الناتج المحلي، وزيادة إنفاق الأفراد والأسر على الترفيه والأنشطة الثقافية، ويرتفع بها في المملكة من3% إلى 6%؜ في عام 2030 وفقا لرؤية 2030.

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