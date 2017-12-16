مكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران ينفذ مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف

بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة نجران الأستاذ عبدالله علي ال شيبان نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خلال الفترة خلال الفتره ٢٤ – ٢٥/ ٣ / ١٤٣٩ هـ مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف وذلك بمقر نادي الأخدود الرياضي بالمنطقة .

وتأتي هذا المسابقة ضمن برامج الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب وأقيمت المسابقة بمشاركة خمسة عشر شاب تسابقوا في حفظ وتجويد عدة أجزاء من كتاب الله وعدد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام .

وذكر مشرف الهيئات الشبابية الأستاذ محمد سالم ال حنظل أن هيئة الرياضة تهدف من هذه المسابقة إلى الاهتمام بكتاب الله العظيم وحث الشباب على تلاوته وحفظه وتدبر أحكامه والتمعن في أحاديث الرسول الكريم واستثمار الوقت بالمفيد .