روسيا تصر على “التجميد الثنائي” للوضع حول كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الروسة، إن موسكو تصر على “التجميد الثنائي” للوضع حول كوريا الشمالية، مؤكدة أنها لا تحاول تبرير أنشطة بيونغ يانغ الصاروخية – النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لوكالة “سبوتنيك”، إن موسكو لم تحاول تبرير أنشطة بيونغ يانغالصاروخية – النووية عندما اقترحت “التجميد الثنائي”، مشيراً إلى أنه سيكون من الأصعب على بيونغ يانغ رفض التفاوض في حال قبلت واشنطن خطة روسيا والصين.

وأضاف “يبدو لنا أن طرح سؤال حول أننا عبر ذلك (عبر اقتراح فكرة التجميد الثنائي) نحاول إضفاء الشرعية على الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية في المجال الصاروخي – النووي، التي تتعرض مع مطالب قرار مجلس الأمن الدولي”.

وتابع “في حال وافقت الولايات المتحدة على الخطة الروسية – الصينية وأبدت حسن نية، سيكون من الأصعب على كوريا الشمالية رفض الحوار”.

كانت روسيا والصين اقترحتا خطة “التجميد المزدوج” التي تنص على وقف كوريا الشمالية الاختياري للتجارب النووية وإطلاق القذائف، وامتناع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تنفيذ تدريبات في المنطقة، وأن تبدأ الأطراف المتنازعة، بالتوازي، المفاوضات وتضع مبادئ عامة للعلاقات المتبادلة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، وبذل الجهود من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

واقترحت روسيا أيضاً وضع خارطة طريق لاستعادة الثقة تدريجياً وتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات السداسية.