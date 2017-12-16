لجنة تراحم تبوك تطلق مبادرة “عطاء الشتاء”

طلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك مبادرة “عطاء الشتاء” لتوفير حقيبة الملابس الشتوية لمستفيدي اللجنة التي تعد واحدة من مبادرات اللجنة التي تسعى من خلالها إلى تقديم الدعم وتوفير المستلزمات الضرورية لأسر السجناء المحتاجة.

وأكدت “تراحم” مواصلتها لتقديم الدعم للأسر المحتاجة والمسجلة لديها من خلال ما يردها من تبرعات وزكوات من فاعلي الخير داعية التجار ورجال الأعمال وأهل الخير إلى دعم اللجنة من خلال حسابها الرسمي في مصرف الراجحي SA0680000500608019001184