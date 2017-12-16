 حرس الحدود ينقذ شخصين فقد قاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود ينقذ شخصين فقد قاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة

حرس الحدود ينقذ شخصين فقد قاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة
واس - جدة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ شخصين فُقِدَ قاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة بسبب سرعة الرياح صباح أمس “الجمعة” .
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي أن قطاع حرس الحدود بجدة والدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ باشرت مهام البحث عن قارب على متنه شخصين، بعد أنْ لوحظ تأخره عن العودة في وقته المحدد مشيراً إلى أنه من خلال عمليات البحث المكثفة، تم بحمد الله، العثور عليهما وإنقاذهما؛ رغم صعوبة الأجواء وسرعة الرياح وارتفاع الموج، بعد تعطل قاربهما في عرض البحر، ونقلهما إلى مركز صروم والاطمئنان على حالتهما الصحية بالتنسيق مع الهلال الأحمر”.
ودعا المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة، لاسمح الله.

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