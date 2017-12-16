 مساء الاثنين القادم .. مهرجان افلام الاطفال يقدم ( ١١ ) فيلما لجمهوره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مساء الاثنين القادم .. مهرجان افلام الاطفال يقدم ( ١١ ) فيلما لجمهوره

مساء الاثنين القادم .. مهرجان افلام الاطفال يقدم ( ١١ ) فيلما لجمهوره
المناطق - الرياض - مشعل العنزي

ضمن مهرجان أفلام الأطفال الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، من المنتظر أن يتم يوم الاثنين المقبل ٣٠ ربيع الأول الموافق ١٨ ديسمبر عرض ١١ فيلما عالميا للأطفال، هذه الأفلام من ( فنلندا وإسبانيا والإتحاد الأوروبي وبلجيكا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية ) .

ويأتي عرض هذه الأفلام قبل ختام المهرجان والذي سيقام يوم ٣٠ ديسمبر، وستعرض الأفلام على شاشات مسرحي (B) و (C)، حيث ستبدأ تسعة أفلام وهي قصيرة عند الساعة السابعة وخمس واربعون دقيقة  وتستغرق حوالي الساعة والربع بينما سيبدأ عند الساعة السادسة  عرض فيلمين طويلين  من دولتي  فلندا وأسبانيا والأفلام المشاركة  هي  فيلم “Jill and Joy’s Winter” وفيلم “Donkey Xote” وفيلم “The Story Of Sylvia & Alex” وفيلم “Le Lion Et Singe”، كما شملت فيلم “الحفرة” وفيلم “تبدو مخيفا” وفيلم “طريق العمالقة” وفيلم “مأوى”أذاد” وفيلم “كرات الأرز” وأخيرا فيلم “مطر”.

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والاطفال  لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بالأفلام التي اختارتها لجنة متخصصة ، حيث أكدت أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجانا.

كما وفرت  لجنة المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة مثل بيت الرعب وعروض الفرق الاستعراضية وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة والتي تهدف الى قضاء الاطفال وقتا ممتعا ومشاهدات متنوعة .

من جانبه أكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي الاستاذ محمد السيف بأن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي الى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الافلام العالمية ، وهذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وتحت اشراف لجنة مشاهدة متخصصة .

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