أرامكو السعودية ترحّب بإعلان شلمبرجير عن خطط لإقامة مركز تصنيع في المملكة

رحّبت أرامكو السعودية بإعلان شركة شلمبرجير عن خطط لإقامة مركز تصنيع في مجمع الملك سلمان للطاقة في المملكة العربية السعودية. وجاء ذلك الإعلان في حفل لوضع حجر الأساس أُقيم في المجمع الذي ستكون شلمبرجير مستثمرًا محوريًا فيه. ومجمع الملك سلمان للطاقة هو مشروع أنشأته أرامكو السعودية وتقوم بتشغيله.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني: “أود أن أعرب عن بالغ الترحيب بشركة شلمبرجير باعتبارها أول شركة تنتقل إلى مجمع الملك سلمان للطاقة، فهذه المبادرة تبرز المكانة الهامة التي تحتلها المملكة كمركز إقليمي وعالمي لصناعات الطاقة. وثمة أمر له أهميته في هذا الصدد، وهو أن شركة شلمبرجير تُحضر معها إلى المملكة طاقات تصنيعية كبيرة تنطوي على إمكانيات لخلق أسواق تصدير، كما أن وجود شلمبرجير هنا سيجتذب مستثمرين آخرين إلى هذا المجمع، هو ما يعني اجتذاب الوظائف والاستثمارات التي تعد حيوية لنجاح برنامج (اكتفاء) العائد لأرامكو السعودية ورؤية المملكة 2030”.

وسيُقام مركز التصنيع، الذي ستوسع شلمبرجير من خلاله قاعدتها التصنيعية في المملكة، على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع ضمن أراضٍ مخصصة للصناعات ذات الصلة بالطاقة. وتتضمن الخطط إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال الربع الثاني من عام 2018م، وتتضمن توطين أنشطة تصنيع أجهزة الحفر البرية العائدة لشلمبرجير في المملكة.

من جانبه، علّق السيد بال كيبزغارد، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في شلمبرجير، على هذا المشروع بقوله: “سيجمع مركز التصنيع الجديد أنشطتنا التصنيعية الخاصة بقطاعات التنقيب والإنتاج والمعالجة والنقل في مكان واحد في المملكة، وسيعزز وجود شلمبرجير الذي بنته على مدى سنوات طوال، ونحن نعتقد أن ما تبديه شلمبرجير من التزام يؤهلها لاجتذاب أفضل الكفاءات المحلية وتحقيق النمو داخل المملكة والتصدير إلى كافة أرجاء المنطقة”.

وسيقوم مركز التصنيع الجديد بتصنيع منتجات خاصة بالحفر والتنقيب والإنتاج، إلى جانب المنتجات الخاصة بأعمال المعالجة والنقل (Mid-stream).