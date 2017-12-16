 توارى الهلال والشباب عن المنافسة .. تايكوندو السلام يعتلي قمة التايكوندو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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توارى الهلال والشباب عن المنافسة .. تايكوندو السلام يعتلي قمة التايكوندو

توارى الهلال والشباب عن المنافسة .. تايكوندو السلام يعتلي قمة التايكوندو
المناطق - الرياض

اختتمت منافسات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للبراعم والناشئين على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 18 نادياً من  النخبة وادار المواجهات 32 حكماً بقيادة الحكم الدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد .

وحضر المواجهات سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد السفير كوون  بيونغ ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبوبكر كردي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض عادل عسيري  ومدير الاتحاد سامي الطلب .وحل نادي السلام في مقدمة الفرق فيما جاء نادي كميت ثانياً ونادي التهامي ثالثاً ونال كأس الفريق المثالي ونادي الشباب رابعاً وحقق لاعب كميت مبارك محمد السببعي جائزة أفصل لاعب واعد في فئة البراعم ومدرب السلام عبدالمنعم الخواهر أفضل مدرب في ذات الفئة .

أما في منافسات الناشئين فقد حل نادي السلام ايضا  في المركز الاول وجدة في المركز وصيفاً والهلال ثالثاً بالإضافة إلى كأس الفريق المثالي ونادي الجبيل رابعاً وحصل لاعب نادي جدة عبدالله مسرع على جائزة أفضل لاعب في الناشئين ومدرب جدة خالد بازرعة على جائزة افضل مدرب في ذات الفئة .

و أشاد نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو ابوبكر كردي بالمستوى الفني الرائع الذي ظهرت به الفرق المشاركة مشيداً بالتعاون القائم بين السفارة الكورية والاتحاد في تنمية العلاقات بين الشعبين والنهوض باللعبة  .

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