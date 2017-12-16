 وكيل إمارة حائل المساعد يؤدي صلاة الميت على الشهيد شامخ الرشيدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة حائل المساعد يؤدي صلاة الميت على الشهيد شامخ الرشيدي

وكيل إمارة حائل المساعد يؤدي صلاة الميت على الشهيد شامخ الرشيدي
المناطق - حائل
أدت جموع المصلين من مدنيين وعسكريين بجامع الراجحي في حائل اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شامخ سعيد صنهات الرشيدي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .
وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الدكتور علي العمر الذي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته, وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره .

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