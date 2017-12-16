نائب الرئيس اليمني يحث الأحزاب على توحيد الجهود لمواجهة الانقلابيين المدعومين من إيران

حث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الأحزاب والتنظيمات السياسية على توحيد الجهود لمواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران .

وناقش خلال لقائه اليوم عددًا من قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المستجدات والقضايا المختلفة وفي مقدمتها دور الأحزاب السياسية في مساندة الشرعية ورفض الانقلاب .

وأكد – وفقًا لوكالة اليمنية الرسمية، أن القيادة السياسية في بلاده ماضية في استعادة الدولة بإسناد محلي وإقليمي ودولي بما من شأنه إنهاء فوضى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ووقف جرائمها بحق اليمن واليمنيين وتجفيف منابع العنف والإرهاب وبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم .