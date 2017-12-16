عبارة خادم الحرمين الشريفين حول الفساد تتصدر جناح “نزاهة” في معرض جدة للكتاب

تصدرت عبارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- “أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد” جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة “الكتاب حضارة” والذي جذب إليه الزوار منذ افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل .

ويقدم الجناح تعريفاً لزوار المعرض حول خدمات “نزاهة” الإلكترونية والمكتبة والإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية مسلطاً الضوء على أهداف الهيئة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وركز الجناح على رؤية “نزاهة” في أن نكون من بين الهيئات المتميزة عالمياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في العمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة ؛ لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة ، والشفافية ، والصدق ، والعدالة ، والمساواة .

وشرح الجناح قيم “نزاهة” المتمثلة في الإلتزام الأخلاقي بالعمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في كافة أفعالنا وأقوالنا، لنكون قدوة في تحصيننا لمجتمعنا ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والشفافية والعدالة لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد ، والسرية وحماية المصدر بالحرص على سرية مصادر المعلومات، والمبلِغين، لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم، وتشجيعاً لآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد.

كما تتمثل قيم الهيئة في التميّز في الأداء بالسعي الدائم لتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وفي كل ما نقوم به من أعمال وتعاملات وسلوكيات مع الجمهور ، والعمل بروح الفريق بالدعم المتواصل لروح الفريق الواحد في الهيئة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .