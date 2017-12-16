“وثيقة تاريخية ” تكشف عن موقف “الهيئة” قبل 120 عاما من قيادة الدراجات

كشفت وثيقة رسمية قديمة، تداولها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، عن شروط هيئة الأمر بالمعروف، في مدينة بريدة، للموافقة لأحد سكان المدينة بقيادة الدراجة الهوائية، وذلك تزامنًا مع سماح إدارة المرور، اليوم، السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى ما تمّ استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما التي تطبّق حاليا بحق الذكور. ونصَّت الوثيقة، التي يعود تاريخها لنحو 120 عام، بتاريخ 1321/1/30، على الآتي :”صدر السماح لمحمد إبراهيم الضبيعي باستعمال السيكل لظروفه إلى ذلك من بيته إلى الدكان وما عدا ذلك فلا يكون له رخصه إلا بشغل لوالده، بشرط ألا يخرج عليه بالليل ولا خلف البلاد ولا يردف عليه ولا يؤجره ولا يدخل عليه وسط الأسواق”. يذكر أن إدارة المرور حددت، إتمام سن الثامنة عشرة، شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصّة وقيادة الدرّاجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة. نقلا عن المرصد