 “وثيقة تاريخية ” تكشف عن موقف “الهيئة” قبل 120 عاما من قيادة الدراجات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هولندا تجرد شقيقين “إرهابيين” من جنسيتهما إعلان تشكيلة الفريقين ريال مدريد و جريميو البرازيلي الاتحاد الكويتي يعمل على قدم وساق للتجهيز لـ ” خليجي 23 “ “وثيقة تاريخية ” تكشف عن موقف “الهيئة” قبل 120 عاما من قيادة الدراجات عبارة خادم الحرمين الشريفين حول الفساد تتصدر جناح “نزاهة” في معرض جدة للكتاب جامعة الطائف وإدارة المرور تعملان على إنشاء مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارة نائب الرئيس اليمني يحث الأحزاب على توحيد الجهود لمواجهة الانقلابيين المدعومين من إيران وكيل إمارة حائل المساعد يؤدي صلاة الميت على الشهيد شامخ الرشيدي توارى الهلال والشباب عن المنافسة .. تايكوندو السلام يعتلي قمة التايكوندو أرامكو السعودية ترحّب بإعلان شلمبرجير عن خطط لإقامة مركز تصنيع في المملكة أكثر من ٢٠ ألف زائر على موعد مع دفء بارق مساء الاثنين القادم .. مهرجان افلام الاطفال يقدم ( ١١ ) فيلما لجمهوره

“وثيقة تاريخية ” تكشف عن موقف “الهيئة” قبل 120 عاما من قيادة الدراجات

“وثيقة تاريخية ” تكشف عن موقف “الهيئة” قبل 120 عاما من قيادة الدراجات
المناطق - متابعات

كشفت وثيقة رسمية قديمة، تداولها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، عن شروط هيئة الأمر بالمعروف، في مدينة بريدة، للموافقة لأحد سكان المدينة بقيادة الدراجة الهوائية، وذلك تزامنًا مع سماح إدارة المرور، اليوم، السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى ما تمّ استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما التي تطبّق حاليا بحق الذكور. ونصَّت الوثيقة، التي يعود تاريخها لنحو 120 عام، بتاريخ 1321/1/30، على الآتي :”صدر السماح لمحمد إبراهيم الضبيعي باستعمال السيكل لظروفه إلى ذلك من بيته إلى الدكان وما عدا ذلك فلا يكون له رخصه إلا بشغل لوالده، بشرط ألا يخرج عليه بالليل ولا خلف البلاد ولا يردف عليه ولا يؤجره ولا يدخل عليه وسط الأسواق”. يذكر أن إدارة المرور حددت، إتمام سن الثامنة عشرة، شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصّة وقيادة الدرّاجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة. نقلا عن المرصد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>