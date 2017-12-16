 إعلان تشكيلة الفريقين ريال مدريد و جريميو البرازيلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إعلان تشكيلة الفريقين ريال مدريد و جريميو البرازيلي

إعلان تشكيلة الفريقين ريال مدريد و جريميو البرازيلي
المناطق _ أبو ظبي

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان تشكيلة الفريق الرسمية في نهائي كأس العالم للأندية أمام جريميو البرازيلي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب زياد الدولي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ولم تشهد تشكيلة ريال مدريد أي مفاجآت، حيث تواجد الويلزي جاريث بيل على مقاعد البدلاء، فيما اعتمد الفرنسي على الثلاثي كريستيانو رونالدو وبنزيما وإيسكو في الهجوم.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى : كيلور نافاس

الدفاع : مارسيلو – فاران – راموس – كارفاخال

الوسط : مودريتش – كروس – كاسيميرو

الهجوم : كريستيانو رونالدو – كريم بنزيما – إيسكو

وعلى الجهة الأخرى، جاءت تشكيلة جريميو كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: إديلسون، جيروميل، كانيمان، كورتيز

الوسط: جيلسون، ميتشيل، راميرو، لوان، فيرناندينيو

الهجوم: لوكاس باريوس

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