 بالدقائق الأخيرة: الاتحاد يحقق فوزاً صعباً على الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالدقائق الأخيرة: الاتحاد يحقق فوزاً صعباً على الباطن

بالدقائق الأخيرة: الاتحاد يحقق فوزاً صعباً على الباطن
epa05616252 Al-Batin's Faisal Al-Zafiri (C) in action against Al-Ittihad's Fahad Al-Ansari (L) during the Saudi Professional League soccer match between Al-Ittihad FC and Al-Batin FC at King Abdullah International Stadium AlJawhra in Jeddah, Saudi Arabia, 03 November 2016. EPA/STRINGER
المناطق _ الرياض

حقق فريق الاتحاد فوزاً صعباً على مضيفه الباطن في الدقائق الأخيرة، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الباطن.

وتقدم الباطن بهدف سجله لويس باولو في الدقيقة 21 وتعادل أحمد العكايشي للاتحاد في الدقيقة 30 قبل أن يسجل عبد العرياني الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وأهدر تراباي أديسون ركلة جزاء للباطن عند الدقيقة 57.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز السادس.

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