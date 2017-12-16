 فضيحة قطرية.. تميم يتبرع بـ2.5 مليون يورو لقدامى محاربي إسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فضيحة قطرية.. تميم يتبرع بـ2.5 مليون يورو لقدامى محاربي إسرائيل

فضيحة قطرية.. تميم يتبرع بـ2.5 مليون يورو لقدامى محاربي إسرائيل
المناطق _ الرياض

في حلقة جديدة من حلقات الفضائح القطرية، واصل تميم بن حمد أمير قطر، سياسة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، معنويًا وماديًا.
وقال موقع قطريليكس إن جرائم دوحة التطبيع والخيانة تنكشف يومًا تلو الآخر، مشيرًا إلى أن موقع إسرائيلي كشف عن أن تميم بن حمد أوفد مندوبًا خاصًا لشراء منزلًا فارهًا في باريس، وهو ملك لصندوق قدامى المحاربين الإسرائيلي.
وأشار الموقع إلى أن الصفقة بين الجانبين تمت في سرية تامة، والمبلغ تم تحويله إلى حساب جمعية قدامي المحاربين في بنك فرنسي، موضحًا أن الموقع الإسرائيلي شكر تميم بن حمد على تبرعه السخي.

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