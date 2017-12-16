 وثيقة تكشف اعتراف تركي بالقدس عاصمة لإسرائيل .. “صورة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وثيقة تكشف اعتراف تركي بالقدس عاصمة لإسرائيل .. “صورة”

وثيقة تكشف اعتراف تركي بالقدس عاصمة لإسرائيل .. “صورة”
المناطق _ الرياض

“القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين ولو سقطت ستسقط بعدها مكة والمدينة” هكذا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تحركة لإدانة قرار الولايات المتحدة.
وبعيدا عن كل هذه التصريحات الحماسية، نرجع إلى ما أعلنته تركيا في “28 أغسطس 2016” اتفاقًا لتطبيع العلاقات إسرائيل، تم التوقيع عليه بين أنقرة و”القدس”، لحل المشاكل العالقة بين الطرفين بسبب حادثة سفينة مرمرة.
وتضمنت وثيقة الاتفاق على التطبيع بين تركيا وإسرائيل: “لقد تم هذا الاتفاق بين أنقرة والقدس”، وذلك بدلا من ذكر عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية “تل أبيب” ما يعني اعترافا قديما من أردوغان بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وننشر هنا الوثيقة الكاملة التي طبعت بموجبها العلاقات التركية الإسرائيلية:

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