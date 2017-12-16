 مدني الباحة يسيطر على حريق بغابة خيره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدني الباحة يسيطر على حريق بغابة خيره

مدني الباحة يسيطر على حريق بغابة خيره
المناطق _ الباحة
 صرح  المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي بان فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة تمكنت من السيطرة على حريق بغابة خيره بمحافظة بني حسن حيث ورد بلاغ في تمام الساعة 12:56 من بعد ظهر هذا اليوم السبت الموافق 1439/3/28 هـ بوجود حريق في غابة خيره بمحافظة بني حسن وعلى الفور تم تحريك ثمان فرق إطفاء بكامل تجهيزاتها وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في اربع مواقع متفرقة تبعد عن موقع الآليات مسافة 200 متر وعلى الفور تم مباشرة الحادث ونظراً لوجود الاعشاب اليابسة والاعشاب وسرعه الرياح وكذلك وعورة التضاريس بالموقع والتي أدت إلى انتشار الحريق في مسافه تقدر بحوالي 200 م في 200 م تقريباً حيث تم إخماد الحريق بالكامل وتبريده في الساعات الأولى من الحادث ولم يسجل ولله الحمد اي إصابات او وفيات
وتمت متابعة جميع العمليات الميدانية من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري و الدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين في حالة التنزه التأكد من إخماد النيران بعد الانتهاء منها في المواقع والمتنزهات السياحية واشعالها في الأماكن المخصصة لذلك متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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