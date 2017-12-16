جامعة القصيم تسحب مشاريع تجاوزت قيمتها ٥٨ مليون ريال بسبب التأخير في التنفيذ

صادق معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود على توصيات اللجنة الدائمة لفحص العروض بسحب عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت ٥٨ مليون ريال بسبب التأخير في التنفيذ.

كما انذرت الجامعة عدد من المقاولين الذين وجد لديهم ملاحظات في تدني نسبة الانجاز ، وكانت آخر الحلول لدى الجامعة مع عدد من المقاولين القيام بسحب المشاريع منهم بعد عدد من الإنذارات والمخاطبات وبعد ثبوت عدم جديتهم سُحبت المشاريع منهم وفقاً للمادة (الثالثة والخمسون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فقرة (ب)

حيث أوضح ” الداود” أن الجامعة لن تتوانى في محاسبة اي مقاول أو شركة لا تلتزم بالوقت المحدد للإنجاز، مؤكداً أن المشاريع التي رُفعت في محضر اللجنة الدائمة لفحص العروض كانت بعد عدة مخاطبات مع الشركات في سرعة تصحيح اوضاعهم وللأسف لم يتم إثبات جديتهم في إنجاز الأعمال الموكله لهم.

وقد تضمنت محاضر اللجنة سحب مشروع “إنشاء جزء من مبنى كلية الطب بجامعة القصيم”بمبلغ (٥٢،٩٣٢،٠٤٠) إثنان وخمسون مليون وتسعمائة وإثنان وثلاثون ألفاً وأربعون ريال والتي من المقرر أن تكون مدة تنفيذه (٣٦) شهراً ولم يتم إنجاز سوى (١٣%) من المشروع، وسحب مشروع “دراسة وتصاميم الموقع العام والبنية التحتية لكليات الطلاب والطالبات بمحافظة البكيرية والمذنب وعقلة الصقور والبدائع وضرية” بقيمة ( ٣،٠٧٢،٠٠٠) ثلاثة ملايين وإثنان وسبعون ألف ريال ومدة التنفيذ (٣٠٠) يوم من تاريخ الاستلام ولم يتم إنجاز سوى ( ٢٠٪؜) من المرحله الاولى

وسحب مشروع “دراسة وتصاميم محطة الأبحاث والتجارب الزراعية” بقيمة (٢،٤٥٠،٠٠٠) مليونين واربعمائة وخمسون الف ريال ومدة التنفيذ (٣٠٠) يوم من استلام الموقع ولم يتم إنجاز سوى (٢٠٪؜) من مراحل المشروع.