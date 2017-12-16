” الملحم ” يدشن برنامج ” الوقاية من تسوس الأسنان ” بمدارس تعليم الأحساء

دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الاستاذ يوسف الملحم , البرنامج الوطني لوقاية ” تسوس الأسنان ” ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية , صباح الخميس الموافق 26 ربيع الأول 1439هـ , بمدرسة المروة الابتدائية والتي تستهدف الصفوف الاولية من المراحل الابتدائية ,وتستمر إلى نهاية العام الدراسي وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات وزارة الصحة لنشر الثقافة الصحية للتعليم وتعتبر هذه الحملة لمكافحة تسوس الأسنان .

وقد حضر التدشين كل من مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالأحساء أ وليد السلطان ومدير إدارة الصحة المدرسية د- برهان ظاظا ورئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية أ ياسر الملا وممثل ادارة الإعلام التربوي أ خالد الذكرالله ومدير مدرسة المروة أ أمين الأقنم والمرشد الصحي بالمدرسة طاهر بوحسن ومسؤول التدريب والإعلام بالمدرسة أ عباس الرضاء وأمين مركز مصادر التعلم أ سامي العلي ورائد النشاط أ حسين المعيوف .

وتجول ” الملحم ” مع الحضور داخل المعرض واستمع لشرح مختصر لأهمية الأسنان وطرق المحافظة عليها ونظافتها على الطلاب والحضور .

وبدوره ” الملحم ” قال هذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي للطلاب وبأهمية صحة الأسنان ووقايتها وغرس السلوكيات الصحية لدى الطلاب وتحقيق الأهداف الوطنية بخفض معدلات الإصابة بتسوس الأسنان .

من جانبه أوضح ” السلطان “مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالأحساء , أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية بمختلف المعايير التوعوية والعلاجية الإعلامية , بهدف التوعية والعلاج وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بالمجان , وقيام المستوصفات بجولات ميدانية للمدارس .

وفي الختام قدم ” الملحم ” الشكر لمساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة وفريق العمل والمشاركين والذي ساهموا في الحملة ليختتم المعرض بتكريم المشاركين .