 ريال مدريد يتوج بطلًا لبطولة كأس العالم للأندية 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ريال مدريد يتوج بطلًا لبطولة كأس العالم للأندية 2017

ريال مدريد يتوج بطلًا لبطولة كأس العالم للأندية 2017
المناطق _ أبو ظبي

حقق ريال مدريد الإسباني بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، وبهذا يصبح الريال أول فريق يتوج بالبطولة مرتين متتاليتين بفوزه مساء اليوم على جريميو البرازيلي بهدف دون مقابل.

كما رفع رصيد بطولاته في مختلف المسابقات هذا الموسم إلى 5 بطولات؛ حيث فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر المحلية.

سجل هدف “الملكي” نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53، واستحوذ الفريق على كامل المباراة، وقد تناوب لاعبوه على إهدار الفرص، فيما تصدى حارس جريميو “مارسيلو جروهي” لكرات خطيرة من رونالدو وجاريث بيل.

ولم يسجل الفريق البرازيلي أي محاولة خطيرة على مرمى حارس الريال كيلور نافاس، الذي ظل مرتاحًا في مرماه طوال دقائق اللقاء.

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